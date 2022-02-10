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    Red Bull, yeni aracını tanıttı

    2022 Formula 1 sezonu öncesinde Red Bull, yeni aracı RB 18'i tanıttı
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 10:54
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    Red Bull, yeni aracını tanıttı

    Formula 1'de geçtiğimiz sezonu markalar şampiyonasında ikinci sırada tamamlayan, Max Verstappen'le ise pilotlar şampiyonluğu yaşayan Red Bull, düzenlediği lansmanda 2022 aracı RB 18'in tanıtımını gerçekleştirdi.

    Lansmana takım patronu Christian Horner'la birlikte Max Verstappen ve Sergio Perez' de katıldı.

    Horner, Formula 1 araçlarındaki değişimin ardından geçtiğimiz yıla göre her parçanın değiştiğini ve yenilendiğini söyledi.

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    "YAPMAK İSTEDİĞİMİZ DEĞİŞİKLİKLERİ ÇOK HIZLI GERÇEKLEŞTİRDİK"

    Horner ayrıca, "Tüm takımlar için beyaz bir sayfa açıldı. Yapmak istediğimiz değişiklikleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Max'in şampiyonluğunu yeni sezonda korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    2022 Formula 1 sezonu 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. 20 Kasım'da Abu Dhabi Grand Prix'siyle sona erecek sezon, 23 yarıştan oluşacak. 23-25 Şubat'ta Barcelona'da, 11-13 Mart'ta ise Bahreyn'de takımlar yeni araçların testlerini gerçekleştirecek.

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