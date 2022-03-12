Ricciardo koronavirüse yakalandı

Daniel Ricciardo, COVID-19'a yakalandığını açıkladı. Ünlü pilot karantinaya girdi.

Formula 1'de McLaren pilotluğu yapan Daniel Ricciardo, Formula 1'den yapılan açıklamaya göre COVID-19'a yakalandı.

32 yaşındaki sürücü birkaç gündür hasta hissettiği için antrenmanlara çıkmıyorken, testinin pozitif gelmesinden sonra karantinaya girdi.

BAHREYN’DE YARIŞMASI KESİN

Formula 1'de yeni sezon 18-20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak. Avustralyalı pilotun karantinasını tamamlaması ve hastalığı atlatmasının ardından Bahreyn'de yarışmasına kesin gözü ile bakılıyor.

Sosyal medyadan takipçilerine bir mesaj gönderen Ricciardo, geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederken daha iyi hissettiğini paylaştı.

