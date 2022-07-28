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    Sebastian Vettel, Formula 1'i bırakacağını açıkladı

    Sebastian Vettel, Formula 1'i bırakacağını açıkladı

    Dört kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel, 2022 Formula 1 sezonunun ardından emekli olacağını açıkladı.
    • 28.07.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 13:51
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    Sebastian Vettel'in BMW ile başlayan kariyeri, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari ve son olarak Aston Martin takımlarıyla yarışmasının ardından sona eriyor.

    Alman pilot, çarşamba gecesi sürpriz şekilde kendi Instagram hesabını açmıştı ve bu hafta sonu gerçekleştirilecek Macaristan GP öncesinde, sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

    Sebastian Vettel, Formula 1 i bırakacağını açıkladı #1

    Sosyal medyadan duyurdu

    Son yıllarda çevresel ve sosyal sorunların önemi konusunda giderek daha önemli bir ses haline gelmeye başlayan Vettel, Instagram'dan yayınladığı emeklilik videosunda da bu konuların önemine vurgu yaptı.

    Haber gelecek yıl için Aston Martin'de Lance Stroll'ün yanındaki koltuğun boşalacağı anlamına gelirken, sürücü pazarı büyük oranda karışmış olacak.

    Vettel, emekliliğinin kısa vadeli mi olacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmazken, gelecekte ne yapacağına yıl sonunda karar vereceğini söyledi.

    Sebastian Vettel, Formula 1 i bırakacağını açıkladı #2

    "Benim için zor bir karardı"

    Vettel, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Emekli olmak benim için zor bir karardı. Bu kararı vermeden önce çok fazla zaman harcadım.

    Yıl sonunda, gelecekte neye odaklanacağıma karar vermek için biraz daha vakit ayıracağım. Bana göre bir baba olarak ailemle daha fazla vakit geçirmek istediğim çok açık."

    Sebastian Vettel, Formula 1 i bırakacağını açıkladı #3

    Arka arkaya 4 şampiyonluk almıştı

    Vettel, 2010-13 yılları arasında arka arkaya dört  şampiyonluk almış ve çok sayıda rekoru eline geçirmişti. Fakat 2014'te turbo hibrit motorlar dönemi başladıktan sonra Vettel için her şey ters gitmeye başladı.

    Ferrari'ye katıldığı 2015 yılından sonra umduğunu bulamayan Alman pilot, geçen yıl Aston Martin'e katıldı ve puan mücadelesi vermekte dahi zorlandı.

    Eğer Fernando Alonso da emekli olursa gelecek yıl gridde sadece iki dünya şampiyonu kalabilir.

    Sebastian Vettel, Formula 1 i bırakacağını açıkladı #4

    Sebastian Vettel, Formula 1 i bırakacağını açıkladı #5

    Sebastian Vettel, Formula 1 i bırakacağını açıkladı #6


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