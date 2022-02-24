Sebastian Vettel: Rusya'da yarışmayacağım

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesine karşı çıkan Sebastian Vettel, Rusya GP'sinde yarışmayacağını söyledi.

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'ya karşı saldırılarına başladı. Bölgede bulunan halk ülkeyi terk ederken dünyada gergin bir bekleyiş mevcut.

Ukrayna'da yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Hükümet ülkede sıkıyönetim ilan etti.

Savaş ülkedeki sporu da ciddi anlamda etkiledi. Ukrayna'daki spor faaliyetleri 30 gün süreyle askıya alındı.

"RUSYA'DA YARIŞMAYACAĞIM"

Operasyonların ardından Rusya'ya sporculardan büyük tepki geldi.

Onlardan biri de Formula 1 pilotu Sebastian Vettel...

Aston Martin'in tecrübeli pilotu yaptığı açıklamada, Sabah gördüğüm haberlere inanamadım. Neler yaşandığını görmek korkunç. Takvimimizde Rusya GP'si var. Yarış Rusya'da yapılsın ya da yapılmasın ben orada olmayacağım. Rusya'da yarışmayacağım. O ülkede yarışmak yanlış. Aptalca sebeplerden dolayı öldürülen, acı çeken insanlar için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.