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Sergio Perez, 2026 sonuna kadar Red Bull'da kalacak

Sergio Perez, 2026 sonuna kadar Red Bull'da kalacak 34 yaşındaki Meksikalı sürücü Sergio Perez, takımı Red Bull ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar yeniledi.