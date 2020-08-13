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Sergio Perez koronavirüsü atlattı
Formula 1'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in, yakalandığı koronavirüsü yendiği duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 14:51
- Güncelleme : 13.08.2020 - 14:51
Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, koronavirüs hastalığını atlattı.
SON TEST NEGATİF ÇIKTI
Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi. 30 Temmuz'daki koronavirüs testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.