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    Sergio Perez koronavirüsü atlattı

    Formula 1'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in, yakalandığı koronavirüsü yendiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 14:51
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 14:51
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    Sergio Perez koronavirüsü atlattı

    Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez,  koronavirüs hastalığını atlattı.

    SON TEST NEGATİF ÇIKTI

    Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.

    Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi. 30 Temmuz'daki koronavirüs testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.

    Sergio Perez koronavirüsü atlattı #1

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