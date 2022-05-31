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    Sergio Perez, Red Bull Racing ile yeni sözleşme imzaladı

    Formula 1 takımlarından Red Bull Racing, Sergio Perez ile 2024'e kadar yeni sözleşme imzaladı.
    • 31.05.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 18:13
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    Sergio Perez, Red Bull Racing ile yeni sözleşme imzaladı

    Formula 1'in Twitter hesabından paylaşılan haberde; Red Bull Racing'in, Sergio Perez ile yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.

    Sergio Perez, 2024'e kadar Red Bull Racing adına yarışacak.

    Pilotlar klasmanında 3. sırada

    Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan unutulmaz Monako Grand Prix'sini Perez kazanmıştı.

    Monako Grand Prix'sinin ardından Sergio Perez, 110 puanla pilotlar klasmanında üçüncü sırada yer alıyor.

    Sergio Perez, Red Bull Racing ile yeni sözleşme imzaladı #1

    Sergio Perez, Red Bull Racing ile yeni sözleşme imzaladı #2

    Sergio Perez, Red Bull Racing ile yeni sözleşme imzaladı #3


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