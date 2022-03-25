Suudi Arabistan GP'sinde saldırı korkusu

Suudi Arabistan Grand Prix'si antrenman turları yakınlardaki saldırı sebebi ile sekteye uğradı.

Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde saldırı korkusu yaşanıyor.

Öyle ki, bugün (cuma) yapılan ilk antrenman turlarından sonra sokak pistinin çok yakınlarından bir patlama sesi geldi. Bu patlamanın yarışın yapılacağı yere yaklaşık 10 kilometre yakınlıktaki bir rafineriden geldiği anlaşıldı.

Rafineride bir patlamanın olduğu ve devamında da yangının çıktığı pistten dahi gözüktü. Bu patlamanın neden olduğuna dair resmi bir açıklama olmasa da bir terör saldırısı olabileceği şeklinde spekülasyonlar sosyal medyada ortaya atıldı.

BAZI PİLOTLAR PİSTE ÇIKMAK İSTEMEDİ

Saat 20.00'de başlaması gereken ikinci antrenman öncesinde bazı pilotların piste çıkmak istemediği görüldü.

Bunun üzerine Formula 1 yönetimi, takım ve pilotları ile bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan ne sonuç çıktığı söylenmese de ikinci antrenman turunun 15 dakika gecikmeli olarak da olsa başlayacağı açıklandı.