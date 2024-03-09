Suudi Arabistan Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen Formula 1'de takvimin ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen oldu.

ensonhaber.com

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde koşuldu.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde yapılan yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezona 2'de 2 ile başladı

Son üç yılın dünya şampiyonu Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışta liderliği bir ara kaybetse de zafere ulaşmayı başardı.

Sezonun ilk yarışında Bahreyn'de ipi göğüsleyen Hollandalı pilot, Suudi Arabistan'daki zaferiyle 2'de 2 yaptı.

Yarışta Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ikinci olurken Ferrari pilotu Charles Leclerc ise üçüncü olarak podyuma çıktı.

Bearman, ilk yarışında 7. oldu

Ferrari’nin 18 yaşındaki çaylak sürücüsü Oliver Bearman kariyerindeki ilk F1 Grand Prix yarışını 7. sırada tamamladı.

Carlos Sainz’ın apandisit ameliyatı nedeniyle sadece tek antrenman turuna çıkarak Ferrari koltuğuna oturan Bearman, 11. başladığı yarışta Lewis Hamilton ve Lando Norris gibi isimleri geride bırakarak günün sürücüsü seçildi.

Sıradaki yarış Avustralya'da

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı 22-24 Mart'ta Avustralya Grand Prix'sinde gerçekleşecek.