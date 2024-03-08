Suudi Arabistan'da ilk cebin sahibi Max Verstappen oldu

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Formula 1'de sezonun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarında 1.27.472'lik derece elde eden Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunu kazandı.
Hollandalı sürücünün 0.319 saniye arkasında Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ikinci, 0.335 saniye gerisinde Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı sürücü Sergio Perez ise üçüncü sırayı aldı.
Yarış cumartesi akşamı koşulacak
6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden yapılacak Suudi Arabistan Grand Prix'si cumartesi akşamı saat 20.00'de koşulacak.
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