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AA & Ensonhaber

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki ilk ayağının ikinci yarış heyecanı yaşandı.

Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.

TOPRAK, YARIŞI BİTİREMEDİ

Superpole yarışında 12. sırayı alan Rokit BMW takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 10. cepten kalktığı ve 5'inciliğe kadar yükseldiği mücadeleye, "pit stop"un ardından motosikletinde yaşanan sorun yüzünden bitime 10 tur kala veda etti.

Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışında 17'inci, ikinci yarışta 16. sırayı aldı.

BULEGA, ZİRVEDE YER ALDI

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega birinci, Alvaro Bautista ikinci, Pata Go Eleven'dan Andrea Iannone üçüncü oldu.

Avustralya ayağındaki 3 mücadeleyi de kazanan Bulega, 62 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti. Son şampiyon Toprak ise 20 puanla 8. sırada yer aldı.

SİNİRİNİ ÖN CAMDAN ÇIKARDI

Öte yandan son şampiyon Toprak, yarışa veda ettiği sırada aracının ön camını kırdı.

Sinirlerine hakim olamayan Toprak'ın bu anları sosyal medyada gündem oldu.

CAN ÖNCÜ, 16. OLDU

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros​​​​​​​ takımı) de piste çıktı.

Can, ilk turda liderliğe yükseldiği yarışın 10. turunda düşmesi sonucu geriledi ve 16'ncılığı elde etti.

Superbike ve Supersport şampiyonalarının 2. ayağı, 29-30 Mart tarihlerinde Portekiz'de yapılacak.