Haberler

Motor sporları Haberleri

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'daki ilk yarışta podyuma çıktı

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'daki ilk yarışta podyuma çıktı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabı Avustralya'nın ilk yarışında ikinci oldu. Milli motosikletçi, bu sezonki 28. podyumunu elde etti.