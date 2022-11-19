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    Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'daki ilk yarışta podyuma çıktı

    Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabı Avustralya'nın ilk yarışında ikinci oldu. Milli motosikletçi, bu sezonki 28. podyumunu elde etti.
    • 19.11.2022 - 14:14
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    Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'daki ilk yarışta podyuma çıktı

    Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın son etabının ilk yarışında 4 bin 445 metre uzunluğa sahip Phillip Island Pisti'nde piste çıktı.

    Yarışı ikinci bitirdi

    Milli motosikletçi, Pata Yamaha with Brixx takımıyla 22 turluk ve yağmur nedeniyle ıslak zeminde gerçekleşen yarışta, damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı.

    Kawasaki takımından Jonathan Rea birinci, bir başka Kawasaki pilotu Alex Lowes da üçüncü sırada tamamladı.

    Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya daki ilk yarışta podyuma çıktı #1

    Toprak, genel klasmanda ikinci sırada

    Bu sonuçla genel klasmanda Ducati pilotu Alvaro Bautista 564 puanla birinci, Toprak Razgatlıoğlu 507 puanla ikinci, Kawasaki pilotu Jonathan Rea da 475 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

    Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya daki ilk yarışta podyuma çıktı #2


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