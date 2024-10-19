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Toprak Razgatlıoğlu bir kez daha dünya şampiyonu

Toprak Razgatlıoğlu bir kez daha dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da yapılan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.