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    Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da zirvede

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki 'Superpole' yarışını birinci bitirdi.
    • 11.09.2022 - 17:35
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    Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da zirvede

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 7. ayağının son yarışında birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

    Başkent Paris yakınlarındaki 4,4 kilometrelik Magny-Cours Pisti'nde hafta sonunun son yarışında henüz 2. tur koşulurken, Kawasaki takımından Jonathan Rea'nın, Aruba takımından Alvaro Bautista'ya çarpması sonucu Bautista motoruyla düşerek pist dışında kaldı ve yarışa devam edemedi.

    Fransa'da zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun

    Mücadeleye birinci cepten başlayan Toprak, uzun turlar Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ile çekişme içerisinde olduğu yarışta bitime 8 tur kala liderliği devraldı. Toprak, damalı bayrağı da birinci sırada geçmeyi başardı. Milli motosikletçi, yarışı kazanmasının ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.

    Toprak Razgatlıoğlu Fransa da zirvede #1

    Genel klasmanda ikinci sırada

    Yarışı, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ikinci, başka bir Ducati pilotu Axel Bassani ise üçüncü sırada bitirdi. Pilotlar klasmanında Toprak, puanını 302'ye çıkartarak, şampiyona lideri Alvaro Bautista (332) ile puan farkını 30'a indirdi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Jonathan Rea ise 285 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    Toprak Razgatlıoğlu Fransa da zirvede #2


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