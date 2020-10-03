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    Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ilk yarışta 6. oldu

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Fransa ayağının ilk yarışında 6. oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 17:15
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    Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ilk yarışta 6. oldu

    Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 4 bin 411 metre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde yapılan yarışa Toprak Razgatlıoğlu 13. cepten başladı.

    YARIŞLAR YARIN DEVAM EDECEK

    PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 6. sırada tamamladı.

    Milli sporcu, yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, saat 15.00'te ise hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.

    Toprak Razgatlıoğlu, Fransa daki ilk yarışta 6. oldu #1

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