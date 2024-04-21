Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'daki ikinci yarışta birinci oldu

AA
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağı gerçekleşti.
TT Assen Pisti'nde 21 tur üzerinden yapılan yarışa 9. cepten başlayan ROKiT BMW takımı sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek podyumun ilk basamağında yer aldı.
Yarışta Aruba.it takımından İspanyol Alvaro Bautista ikinci, GYTR GRT Yamaha ekibinden Avustralyalı Remy Gardner ise üçüncü oldu.
Genel klasmanda ikinci sırada
Hollanda'daki ilk yarışta ise ikinci olan Red Bull sporcusu Toprak, genel klasmanda 117 puana ulaşarak ikinci sıraya çıktı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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