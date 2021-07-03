Dünya Superbike Şampiyonası GBRWorldSBK'de ilk yarışın galibi Toprak Razgatlıoğlu oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası GBRWorldSBK İngiltere'de bulunan Donington Park'ta düzenlendi.

Yarışın startı öncesinde, pist hâlâ belli bir derecede ıslaktı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 13. sıradan başladığı yarışta mükemmel bir start aldı ve ilk virajın öncesinde 5. sıraya kadar yükseldi.

Temsilcimiz bu ıslak zeminde, diğerler pilotlardan ayrı bir seviyedeydi. Toprak, ilk tur içinde önündeki üç pilotu daha geçti ve ilk turun sonunda 2. sıraya yükseldi.

Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışta 1. oldu - İZLE



İKİNCİ TURDA TOPRAK, LİDERLİĞİ ALDI

Toprak, ikinci turda da lider Jonathan Rea'yi geçerek liderliği eline geçirdi.

Rea, sonrasında ıslak zeminde motosikletinin kontrolünü kaybederek çime taştı. Böylelikle Toprak, arayı daha da açmayı başardı.

Bitime 17 tur kala Andrea Locatelli kaza yaparak yarışa veda etti.

Bitime 12 tur kala 3. sıra mücadelesi oldukça kızıştı. Tom Sykes, Alex Lowes ve Gerloff dirsek dirseğe podyum mücadelesi verdi.

SEZONUN EN İYİ SÜRÜŞÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI

Bu üç sürücü arasındaki mücadelenin ardından Toprak, Rea, Gerloff, Lowes, Sykes ilk 5'i oluşmuştu ki Gerloff, 12. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Amerikalı sürücü yarışa devam edebildi ancak pozisyonlar kaybetti.

Toprak liderliği aldığı 2. turdan itibaren, tamamıyla kontrolü altında götürdüğü yarışta hatasız bir sürüşle galibiyete uzandı ve bu sezonun en iyi sürüşünü ortaya çıkardı.