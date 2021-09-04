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    Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışta lider

    Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 16:14
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    Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışta lider

    Şampiyonanın 8. ayak mücadelesi, Fransa'nın 4.4 kilometre uzunluğa sahip Magny Cours Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

    Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx takımıyla, Fransa'da ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti. Yarışı Jonathan Rea ikinci, Andrea Locatelli ise üçüncü sırada bitirdi.

    Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışta lider İZLE

    BU SEZON 7. BİRİNCİLİĞİ

    Milli motosikletçi bu birincilikle kariyerinin 12. birinciliğini bu sezon ise 7. birinciliğini kazandı.

    Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında Jonathan Rea'nin 5 puan önüne geçerek 336 puanla liderliğini sürdürdü.

    Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışta lider #1

    “ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

    Milli motosikletçi yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İstikrarlı tur zamanlarına ihtiyacım olduğunu biliyordum. Rahat bir sürüş gerçekleştirmeye çalıştım, ama özellikle amacım istikrarlı tur zamanları yapmaktı. Yarın kazanmak için yine deneyeceğiz. Bu sezon boyunca bu pisti bekledim, mümkün olduğunca fark yakalamaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

    Toprak, yarın TSİ 12.00'de Superpole yarışı ve TSİ 15.00'te ikinci yarışta start alacak.

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