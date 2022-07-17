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    Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu

    Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında yarışan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yarışı birincilikle bitirdi.
    • 17.07.2022 - 02:04
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    Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu

    İngiltere'de Donington Park Pisti'nde koşulan yarışta üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve bu yılki ilk yarışını kazandı.

    Yarışta Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, bir diğer Büyük Britanyalı Alex Lowes ise üçüncü oldu.

    Toprak, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok mutluyum çünkü bu yıl ilk yarışımı kazandım." ifadelerini kullandı.

    Toprak, TSİ 13.00'de sıralama, TSİ 16.00'da ise ikinci yarışına çıkacak.

    Can Öncü 5. oldu

    Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere ayağındaki ilk yarışı 5. sırada tamamladı.

    Donington Park Pisti'nde düzenlenen sezonun 5. etabında, milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu mücadele etti.

    Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü, İngiltere'de hafta sonunun ilk yarışında damalı bayrağı 5. sırada geçti. MV Agusta Reparto Corse ekibinin sürücüsü Bahattin Sofuoğlu ise yarışta 15. oldu.

    İkinci yarış bekleniyor

    AA'nın haberine göre, müsabakada Ten Kate ekibinin İsviçreli pilotu Dominique Aegerter birinci, Evan Bros takımından İtalyan Lorenzo Baldassarri ikinci, Orelac'ın İtalyan pilotu Raffaele De Rosa ise üçüncü sırayı aldı.

    İngiltere'deki ikinci yarış, TSİ 14.30'da başlayacak.

    Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere de birinci oldu #1


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