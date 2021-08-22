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    Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci yarışı birinci bitirdi

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağında İspanya'daki ikinci yarışı birincilikle tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 16:42
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    Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da ikinci yarışı birinci bitirdi

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağında İspanya'daki ikinci yarışta birinci oldu.

    6. GALİBİYETİ

    İspanya'daki 3,93 kilometre uzunluğa sahip Navarra Pisti'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçen milli sporcu, bu yıl altıncı galibiyetine uzandı.

    Kariyerinde 41. kez podyuma çıkmayı başaran 25 yaşındaki Toprak, puanını 311'e yükseltti. Büyük Britanyalı Jonathan Rea ile puanını eşitleyen milli sporcu, pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti.

    Klasmanda Büyük Britanyalı Scott Redding 273 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

    Toprak Razgatlıoğlu İspanya da ikinci yarışı birinci bitirdi #1

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