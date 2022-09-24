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    Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ilk yarışı 5'inci bitirdi

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 8. ayağında ilk yarışı 5. sırada tamamladı.
    • 24.09.2022 - 18:20
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    Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ilk yarışı 5'inci bitirdi

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 8. ayağında ilk yarışı 5. sırada tamamladı.

    Yarışa 8. sıradan başladı

    Son Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Barselona Pisti'ndeki 20 turluk ilk yarışa 8. sıradan başladı. İlk turlardan itibaren Alvaro Bautista ile liderlik mücadelesi veren Toprak Razgatlıoğlu, uzun süre ikinci sırada devam ettikten sonra bitime 3 tur kala dördüncü sıraya kadar geriledi.

    Toprak Razgatlıoğlu, İspanya da ilk yarışı 5 inci bitirdi #1

    İlk yarışı 5. bitirdi

    Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Barselona'da rakipleriyle büyük çekişme yaşadığı ilk yarışta damalı bayrağı, 5. sırada geçti.

    Yarın ikinci yarış yapılacak

    Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki takımından Jonathan Rea ikinci, Yamaha pilodu Garrett Gerloff da üçüncü sırada bitirdi. Toprak Razgatlıoğlu, 25 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de ikinci yarışta piste çıkacak.

    Toprak Razgatlıoğlu, İspanya da ilk yarışı 5 inci bitirdi #2

    İspanya'daki yarıştan önce milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu pistte rakibi olan Jonathan Rea'ya baklava ikram etti.

    İşte o anlar...

    Toprak Razgatlıoğlu rakibine baklava ikram etti İZLE


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