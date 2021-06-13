Euro
10.1632
-1.11%
Dolar
8.3942
-0.4%
Altın
506.74
-1.5%
Borsa
1.461
0.29%
Bitcoin
303.040
0.21%
EXEN Coin
32.06
-3.81%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da zirvede

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda İtalya'daki ikinci yarışta 1. olarak podyuma zirvede çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2021 - 16:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da zirvede

    Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan milli motosikletçi, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla İtalya ayağının ilk yarışında rakipleriyle başa baş mücadele etmişti.

    21 tur süren yarış sonunda Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyuma çıkmıştı.

    BU KEZ 1. OLDU

    Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışta 1. olarak podyuma zirvede çıktı ve bu sezon ilk kez bir yarışta birincilik elde etti.

    Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da zirvede İZLE

    Toprak Razgatlıoğlu İtalya da zirvede #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir