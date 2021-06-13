Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda İtalya'daki ikinci yarışta 1. olarak podyuma zirvede çıktı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan milli motosikletçi, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla İtalya ayağının ilk yarışında rakipleriyle başa baş mücadele etmişti.

21 tur süren yarış sonunda Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçerek podyuma çıkmıştı.

BU KEZ 1. OLDU

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışta 1. olarak podyuma zirvede çıktı ve bu sezon ilk kez bir yarışta birincilik elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da zirvede İZLE

