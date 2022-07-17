Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Britanya Grand Prix'ini 1. sırada tamamladı. Peki, Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Britanya Grand Prix’ini 1. sırada tamamlayarak gündem oldu.

Şampiyonanın 5. ayağı olan İngiltere Grand Prix'ini kazanan Toprak yaptığı açıklamada "Bugün gerçekten çok mutluyum. Takımım sayesinde oldu, 2 gündür büyük bir emek veriyorlar. Geçen yılki gibi hissediyorum. İlk galibiyet için çok mutluyum. Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Yarın daha iyisini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.





Bu galibiyetin ardından ismi gündem olan Toprak Razgatlıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.Peki kimdir Toprak Razgatlıoğlu? İşte milli motosikletçinin merak edilenleri..

Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996 yılında Alanya'da dünyaya geldi.Superbike Dünya Şampiyonası'nda Yamaha adına yarışan Türk motosiklet yarışçısı olan Toprak bu spora 7 yaşından itibaren başlamıştır.

Toprak Razgatlıoğlu Superbike tarihindeki ilk Türk dünya şampiyonu olma başarısı göstermiştir."Tek Teker Arif" lakabıyla tanınan Arif Razgatlıoğlu'nun oğlu olan Toprak 16 yaşında İstanbul Park’ta pist rekoru kırarak, Türkiye Pist Şampiyonu olmuştur.

Kenan Sofuoğlu'ndan eğitimler alan Toprak 2020 Superbike Dünya Şampiyonası'nda PATA Yamaha takımı adına yarışarak Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.

Toprak Razgatlıoğlu 2021 Superbike Dünya Şampiyonası sürücüler klasmanında en yakın rakibi Jonathan Rea'in önünde tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.Toprak bu şampiyonluk ile Jonathan Rea'in 6 yıllık şampiyonluk serisini noktalamıştır.