Toprak Razgatlıoğlu pistte kaza yaptı Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa 2. antrenmanında yaşadığı kazanın ardından tıbbi merkeze götürüldü.

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Haber Merkezi

WSBK Fransa 2. antrenmanında Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pistte kaza geçirdi.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Son durumuyla ilgili olarak elle yapılan ilk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğunu açıklanırken tüm tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

REKOR KIRMIŞTI

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletti. 1996 doğumlu sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 213 kez yarışa çıkıp, 133 kez ödül kürsüsünde yer aldı.

Milli sporcu, Portekiz ayağındaki son yarışla birlikte üst üste 13'üncü kez kürsünün ilk basamağında yer alarak, bu alandaki rekoru İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'nın elinden aldı. Şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle kolay geçilemeyecek bir başarıya imza attı.

LİDERLİĞİNİ KORUMAK İÇİN PİSTE ÇIKACAKTI

Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak.

Yamaha takımıyla 2021 yılında Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşan Toprak, bu sezon da 7 etap sonunda toplam 15 galibiyetle BMW fabrika takımıyla (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK) şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.