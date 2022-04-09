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    Toprak Razgatlıoğlu, rekorla pole pozisyonunda

    Dünya Superbike Şampiyonası 2022 sezonun ilk yarışı öncesinde Toprak Razgatlıoğlu, 1:47.267'lik derecesiyle İspanya'da pist rekorunu kırarak pole pozisyonun sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 15:19
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    Toprak Razgatlıoğlu, rekorla pole pozisyonunda

    Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğuyla tamamlanan 2021 sezonun ardından Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni sezon bu haftasonu İspanya'daki MotorLand Aragon pistinde düzenlenecek yarışla başlayacak.

    Bugünkü ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 1:48.267'lik derecesiyle pistin en hızlı ismi oldu.

    Pole pozisyonu Toprak’ın

    Pist rekorunu kıran Razgatlıoğlu, elde ettiği dereceyle yarışa ilk sıradan başlama hakkını da elde etti.

    Ducati adına yarışan Alvaro Bautista, 1.48.273 ile ikinci sırada yer alırken Kawasaki pilotu Jonathan Rea 1.48.476 ile üçüncü oldu.

    Toprak Razgatlıoğlu'nun pole pozisyonundan başlayacağı ilk yarış TSİ 15.00'te başlayacak. Toprak, 10 Nisan Pazar günü ise TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.

    Toprak Razgatlıoğlu, rekorla pole pozisyonunda #1


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