Toprak Razgatlıoğlu: Sezona çok güçlü başlayamadık

İHA

İspanya'da gerçekleştirilen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci olarak puanını 493'e çıkaran motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde koşulan yarışta 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etti.

2024 sezonunda toplam 25 kez podyuma çıkan Razgatlıoğlu, 17 birincilik, 6 ikincilik, 2 üçüncülük elde etmişti.

10 TUR KALA VEDA ETTİ

Bu çerçevede yeni sezonun Avustralya'da gerçekleştirilen ilk ayağının ilk yarışında ikinci olan Milli motosikletçi, ikinci yarışa motosikletinde yaşanan arıza sebebiyle bitime 10 tur kala veda etti.

SIRADAKİ YARIŞA HAZIRLANIYOR

29-30 Mart tarihlerinde Portekiz'de yapılacak olan Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarına hazırlanan Razgatlıoğlu, çalışmalarını milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan pistte gerçekleştiriyor.

"MOTORDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER GEREKİYORDU"

Dünya Superbike Şampiyonası'nın yeni sezonda değişen kurallarını yorumlayarak hedeflerinden bahseden Toprak Razgatlıoğlu, şunları dedi:

Sezona çok güçlü başlayamadık yeni kurallardan dolayı motorda bazı değişiklikler gerekiyordu. Aslında biraz da kendimiz hatalıyız. Çünkü çok fazla kendimizi motosiklet düşünmeye verdik diyebilirim. Daha öncesinde sadece hedefimiz odaklandığımız işi yapmaktı. Kendimizin de hatası var ama şu an sadece önümüze bakıyoruz ve diğer yarışı bekliyorum. O yarışta elimden gelenin fazlasını yapacağım. Artık motosikleti düşünüp onunla alakalı konuşmaya gerek yok. Konuştukça bir şey değişmeyecek ama bu şekilde motoru sürmemiz gerekiyor ve sadece ona odaklanıyorum.

"BU YARIŞLAR ARTIK DUCATI CUP GİBİ OLUYOR"

Sezonda mücadele ettiğini belirten Razgatlıoğlu, şu şekilde konuştu:

Superbike böyle devam ederse yarışmayı düşünmüyorum dediğim şey aslında Ducati'ler böyle devam ederse yarışmanın bir anlamı yok. Önde sadece Ducati'ler var ve bu yarışlar artık Ducati Cup gibi oluyor. Bu şekilde de yarışmanın bir anlamı kalmıyor bunu ben sadece kendi açımdan söylemiyorum. Ben bir şekilde mücadele ediyorum ön sıralarda zaten. Ama diğer markalara baktığınız zaman o hoş olmuyor. Daha öncesinde Yamaha ile yarıştığım için, onun seviyesini bildiğim için aslında biraz da genel bir konuşma yaptım. Tabii ki de bunun böyle gideceğini sanmıyorum, şirketlerin de istediği bir şey değil. Çünkü izlenme oranı düşüyor, her şey istedikleri gibi olmuyor. Her türlü bir ayar yapmak zorundalar.

"ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPAMADIK"

İkinci ayak yarışlarına hazırlandığını belirten Razgatlıoğlu, şu şekilde konuştu: