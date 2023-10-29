Toprak Razgatlıoğlu, sezonu ikinci sırada noktaladı Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 12. ve son ayağının ikinci yarışında 2. sırayı aldı. Milli motosikletçi böylelikle sezonu ikinci olarak tamamladı.

AA

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon sona erdi.

İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de yapıldı.

Gelecek sezon için Rokit BMW takımıyla sözleşme imzalayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Prometeon takımıyla son yarışına çıktığı mücadeleye 4. cepten başladı.

Toprak, Aruba takımından Alvaro Bautista ile son viraja kadar verdiği mücadeleden galip ayrıldı ancak pist limitlerini ihlal ettiği için 2. sıraya geriledi.

Bu yıl da ikinci oldu

Dün kazandığı birincilikle peş peşe 2'nci Superbike şampiyonluğunu garantileyen İspanyol Bautista, pilotlar klasmanını 628 puanla bitirdi.

2021 şampiyonu Toprak ise 552 puanla 2022'den sonra bu yıl da şampiyonayı 2. sırada tamamladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)