Toprak Razgatlıoğlu, superpole yarışında 1'inci, ikinci yarışta ise 8'inci oldu

AA & Ensonhaber

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağında heyecan yaşandı.

Assen şehrindeki 4,54 kilometrelik TT Circuit Assen Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, superpole ve ikinci yarış gerçekleştirildi.

9 YARIŞTAN 4'ÜNÜ KAZANDI

Rokit BMW takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, superpole yarışını birinci sırada bitirdi.

Toprak, Hollanda ayağının ikinci yarışında ise finiş çizgisini 8. sırada geçti. Toprak, bu sezon ikinci kez superpole yarışı kazanırken, bu sezon toplam 9 yarıştan 4'ünü kazanmış oldu.

BAHATTİN'İN DERECESİ

Yarışta yer alan bir başka Türk sporcu Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 18'inci, ikinci yarışı ise 15'inci sırada bitirdi.

TOPRAK FARKI ERİTTİ

Hollanda'daki ikinci yarışı Pata Maxus Yamaha'dan Andrea Locatelli birinci, Aruba.it Racing'den Alvaro Bautista ikinci, GYTR GRT Yamaha'dan Remy Gardner ise üçüncü sırada tamamladı.

Son yarışı tamamlayamayan Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega, genel klasmanda 136 puanla liderliğini sürdürdü. Toprak ise 115 puana yükselerek liderle olan puan farkını eritti.

SIRADAKİ YARIŞ İTALYA'DA

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4. ayağı, 2-4 Mayıs'ta İtalya'da yapılacak.