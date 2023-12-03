Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla şampiyonluk istiyor Dünya Superbike Şampiyonası'nı 552 puanla 2. sırada tamamlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezon için anlaştığı BMW’ye ilki yaşatarak yeniden şampiyon olmayı hedefliyor.

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İHA

Dünya Superbike 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu geçen sezon şampiyonayı 552 puanla 2. sırada tamamladı.

Yeni sezon için Rokit BMW takımıyla sözleşme imzalayan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, geride bıraktığı sezonu değerlendirdi.

Yeni sezonda anlaşma sağladığı takıma bir ilki yaşatmak istediğini aktaran Razgatlıoğlu, yeniden dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

"Her yıl hedefimiz dünya şampiyonu olmak"

Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon şampiyonluk için büyük bir mücadele verdiklerini ifade ederek, şunları dedi:

Sezon sonunda şampiyonayı ikinci sırada bitirdik. Her zaman hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Bu sene talihsiz yarışlar da geçirdik diyebiliriz. Çünkü bir yarışımızda diğer sürücünün bize çarpıp düşürmesi, bir yarışta açık ara giderken, lastiğin patlaması gibi olaylar yaşadı. Bunlar çok büyük bir etkendi, şampiyonada şampiyonluğu kaybetmemizde. Çünkü bu iki yarışta tamamen 25 puan kaybetmiş gözüküyoruz. Yani toplam 50 puan direkt kafadan bu iki kazada kaybettik. O yüzden bakıldığında da aslında şampiyonayı 67-68 puanla kaçırmış durumda gözüküyoruz. Yani tabii istediğimiz bir sonuç değildi. Çünkü elimizden gelenin en iyisini yaparak dünya şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Kötü bir sezon da geçmedi, çok iyi bir sezon da geçmedi.

"En büyük hedefimiz BMW'yle tekrardan dünya şampiyonluğu"

Yeni takımına bir ilki yaşatmak isteyen Razgatlıoğlu, şu şekilde konuştu:

Gelecek sezon için uzun bir sürenin ardından BMW'yle anlaştık. BMW takımıyla iki sene boyunca yarışacağız. Heyecanlıyız çünkü bizim için büyük bir hedef. BMW motosikletin bugüne kadar motosiklet tarafında dünya şampiyonluğu yok. En büyük hedefimiz BMW ile tekrardan dünya şampiyonluğu. Biz aslında hiçbir gün boş durmuyoruz. Sezon bitti ama biliyorsunuz daha testler var, sezona tekrar başlayacağız. Yani vücudu biraz daha sıcak tutmaya çalışıyoruz. Her gün neredeyse spor yapıyoruz. Tabii ki de bu pistte olmuyor. Çünkü bu soğuk veya yağmurlu havada pistli antrenman yapamıyoruz. O yüzden spor salonunda her gün antrenman yapıyoruz. Yani yaklaşık herhalde 1.5, 2 ay sonra belki yavaş yavaş başlayabiliriz. Havaları güzel denk getirdiğimiz zamanlar motosikletle antrenman yapabiliriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)