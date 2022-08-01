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    Toprak Razgatlıoğlu'ndan 2022 Suberbike Şampiyonası'nda 5. zafer

    Toprak Razgatlıoğlu'ndan 2022 Suberbike Şampiyonası'nda 5. zafer

    2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK'in altıncı durağı olan Çekya'da zafere ulaştı.
    • 01.08.2022 - 02:55
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 03:32
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    Güne Superpole yarışını kazanarak başlayan Toprak, hafta sonunun ikinci yarışına pole pozisyonundan başladı ve rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

    Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Britinya GP’de kazandığı iki yarışın ardından Çekya’da da galibiyete ulaştı.

    Toprak Razgatlıoğlu'ndan 2022 Suberbike Şampiyonası'nda 5. zafer - VİDEO

    Yedi tur kala birinciliğe yerleşti

    İHA'nın haberine göre; 22 turluk yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, rakipleri Jonathan Rea ve Alvaro Bautista’yla kıyasıya bir rekabete girdi.

    Üçlü arasında tur tur liderliğin el değiştirdiği yarışın bitimine yedi tur kala Toprak liderliğe yükseldi.

    Toprak Razgatlıoğlu ndan 2022 Suberbike Şampiyonası nda 5. zafer #1

    Son 6 yarışta 5. birincilik

    Son bölümde de çekişmenin devam ettiği yarışta milli motosikletçi, damalı bayrağı ilk sırada geçti ve son altı yarışta beşinci galibiyetini aldı.

    Toprak Razgatlıoğlu ndan 2022 Suberbike Şampiyonası nda 5. zafer #2

    İkinciliği Alvaro Bautista, üçüncülüğü de Jonathan Rea elde etti.

    2022 WSBK’de sezonun yedinci durağı olan Fransa GP, 9-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

    Toprak Razgatlıoğlu ndan 2022 Suberbike Şampiyonası nda 5. zafer #3


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