TransAnatolia yarışları Eskişehir'de başladı

Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en zorlu yarışlarından biri olan ve 2 bin 300 kilometrelik etaplardan oluşan TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle, tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde düzenlenen seramonik start ile yarışçılar 14 ilden geçip, 2 bin 300 kilometre yarışarak 18 Eylül'de Kars'ta bitiş noktasını görecek.

2 BİN 300 KİLOMETRELİK ZORLU ETAPLAR

Toplamda 2 bin 300 kilometrelik zorlu ve macera dolu etapları olan TransAnatolia'ya, Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den otomobil ve motorsporları dünyasının önemli isimleri katılıyor.

94 SPORCU YARIŞACAK

Bu yıl organizasyonda 39 motosiklet, 18 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 kamyon olmak üzere toplam 69 araç ve 94 sporcu yarışıyor.

MOTOSİKLET KATEGORİSİ

Motosiklet kategorisinde İtalyan Ducati pilotu Andreo Rossi, Hollandalı pilot Michael Schafer, Hollandalı pilot Erik Klomp, İtalyan pilot Francesco Catanese, Türkiye Ralli Şampiyonu Murat Bostancı, Türkiye’de motosiklet sporunun gelişimine profesyonel servis sağlayıcılık ve eğitmenlik hizmetiyle katkı sağlayan Murat Yazıcı, Ejder Erişti, Serkan Özdemir, Devrim Özgür Arseven, Erkan Sertkaya gibi isimlerin yanı sıra, bu yıl motosiklet kategorisinde yarışan tek Türk kadın yarışçı Bodrum'dan Gökçen Kabaş da yarışta mücadele ediyor.

OTOMOBİL KATEGORİSİ

Otomobil kategorisinde ise dört kez TransAnatolia genel klasman birinciliği olan Becce Motorsports takımından başarılı isimler katılım sağlarken, Atilla Baybara-Utku Olcar, Batuhan Korkut-Fırat Şahin, geçen yılın birincisi Tarık Gökbay-Osman Metin de katılıyor. Quard kategorisinde Maceraist takımından katılımcılar, kamyon kategorisinde ise Mercedes unimog ile Türkiye'de ilk kez yarışacak 6 yarışçı etapta renkli görüntülere sahne olacak.

RAİD GRUBU

Raid grubunda ise bu yıl iş, sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri TransAnatolia katılımcıları arasında yer alıyor. Alp Taşkent, Cengiz Artam, Uğur Işık, Murat Bostancı, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim bu yılki Raid kategorisindeki yarışçılardan bazıları.

"ESKİŞEHİR'DEN KARS'A 2 BİN 300 KİLOMETRELİK ROTA"

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar tören alanında yaptığı konuşmada, etkinliğin 11. yılında Anadolu medeniyetlerinin beşiği Eskişehir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Her yıl Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında farklı rotalar oluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Büyükpınar, şunları söyledi:

"Bu yıl da Eskişehir'den Kars'a 2 bin 300 kilometrelik bir rota oluşturduk. Bu tür uluslararası organizasyonların hem ülke ve bölge turizmine hem de Türkiye'deki motorsporlarına önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Burada hem yerel yönetimlerin hem de federasyonun destekleri bizler için çok kıymetli. Yabancı pek çok yarışçının da katıldığı yarışımıza ev sahipliği yaptığınız ve güzel misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz."

"TÜRKİYE'NİN TANITIMINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen ise, "TransAnatolia bir spor müsabakası olmasının yanında aynı zamanda bir kültür rotası. Güzel ülkemizin az bilinen doğal güzelliklerini, tarihsel ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaran rotalar hazırlayarak Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak en önemli hedefimiz." ifadelerini kullandı.