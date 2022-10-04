Türkiye'de en çok Leclerc konuşuldu

Charles Leclerc, Türkiye'de Twitter'da hakkında en çok konuşulan Formula 1 pilotu oldu.

Türkiye'deki Formula 1 seyircileri, F1 dünyasının en tutkulu seyircilerinden biri. Bir yarışın bittiği andan itibaren bir sonraki yarışın heyecanını yaşamaya başlayan Türk Formula 1 tutkunları, duygu ve heyecanlarının en yoğun ifadesini Twitter'da yaşıyor.

Türk taraftarlar Twitter'da canlı sohbeti deneyimliyor, her viraj, köşe, pit stop, devralma ve çılgın sürüş manevrası analiz ediliyor, tartışılıyor ve kazanan sürücü hafta sonu geç saatlerde damalı bayrağı alana kadar tekrar oynatılıyor.

Türkiye'de en çok konuşulan Ferrari

Harika bir sezonun ardından şimdi bir Formula 1 sezonunun daha sonuna geliyoruz. Max Verstappen'in, bu hafta sonu Japonya'da şampiyonluk kazanma şansı var.

Twitter, bu efsanevi sezonun en son verilerini açıkladı. 2022 F1 sezonu boyunca (17 Mart 2022'den 3 Ekim 2022'ye kadar derlenen veriler), Twitter verileri Charles Leclerc'in Türkiye'deki popülaritesini gösteriyor. Leclerc, Türkiye'de en çok konuşulan F1 pilotu. Konuşma açısından Verstappen ve Hamilton, Leclerc'i takip ediyor.

Takımlar arasında Scuderia Ferrari gücünü bu yıl da Türkiye'de gösterdi ve Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan takım Ferrari oldu.

Bu sezon boyunca Türkiye'de en çok kullanılan hashtag'ler #F1, #formula1, ve #bahraingp oldu. Bahreyn ayrıca yarış hashtag'i hakkında en çok tweet'lenen oldu.

Türk taraftarlar Michael Schumacher'i özledi

En çok retweet edilen tweet'e baktığımızda bir efsanenin özlediğimiz yüzünü görüyoruz. Görünüşe göre Türk taraftarlar Michael Schumacher'i hala hatırlıyor ve özlüyor. İçinde Schumacher'in de yer aldığı bir reklam videosu içeren tweet, Twitter'da yine büyük etkileşim aldı ve nostalji rüzgarları estirdi.