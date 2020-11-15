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    Verstappen 300 km hızla spin attı

    Verstappen 300 km hızla spin attı

    Max Verstappen, Perez'i geçmek için saatte 300 km/h ile giderken büyük bir spin attı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 14:15
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 14:23
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    Formula 1 Türkiye Grand Prix'i İstanbul'da müthiş bir yarışa sahne oldu.

    VERSTAPPEN SPIN ATTI

    Yarışın en önemli anlarından bir tanesi de Red Bull pilotu Max Verstappen'in 300 km/h hızla giderken Perez'i geçmek için yaptığı hareket pahalıya mal oluyordu.

    Hollandalı pilot, rakibini sollamak isterken bir anda kontrolü kaybederek spin attı. Formula 1 takipçilerine soğuk terler döktüren anlarda Verstappen aracı iyi bir şekilde toparladı. Yaptığı bu tehlikeli hareket sonucunda Hollandalı pilot 6. sıraya geriledi.

    Verstappen'den tehlikeli spin - İZLE

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