Verstappen 300 km hızla spin attı

Max Verstappen, Perez'i geçmek için saatte 300 km/h ile giderken büyük bir spin attı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i İstanbul'da müthiş bir yarışa sahne oldu.

VERSTAPPEN SPIN ATTI

Yarışın en önemli anlarından bir tanesi de Red Bull pilotu Max Verstappen'in 300 km/h hızla giderken Perez'i geçmek için yaptığı hareket pahalıya mal oluyordu.

Hollandalı pilot, rakibini sollamak isterken bir anda kontrolü kaybederek spin attı. Formula 1 takipçilerine soğuk terler döktüren anlarda Verstappen aracı iyi bir şekilde toparladı. Yaptığı bu tehlikeli hareket sonucunda Hollandalı pilot 6. sıraya geriledi.