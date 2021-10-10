Verstappen: İkinci olduğum için mutluyum

İstanbul Grand Prix'sinde 2. olan Verstappen, "Valtteri biraz daha iyi tempoya sahipti. İkinci olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, açıklamalarda bulundu.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan ve genel sıralamada liderliğe yükselen Max Verstappen "Pist çok kaygandı. Lastikleri kontrol etmek gerekiyordu. Zorlayamıyorduk.





"VALTTERI BİRAZ DAHA TEMPOYA SAHİPTİ"

Valtteri biraz daha iyi tempoya sahipti. İkinci olduğum için mutluyum. Bir şeyleri yanlış yapmak da çok kolay bu ortamda." açıklamasını yaptı.