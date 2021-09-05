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    Verstappen ülkesinde pole'u kaptırmadı

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 10:52
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    Verstappen ülkesinde pole'u kaptırmadı

    Verstappen, Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan, 4,2 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 8.885 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 23 yaşındaki pilot, kariyerinin 10. pole pozisyonuna ulaştı.

    HAMILTON İKİNCİ

    Hollandalı sürücünün 0.038 saniye arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nciliği, pisti liderden 0.337 saniye yavaş turlayan Valtteri Bottas (Mercedes) ise 3'üncülüğü elde etti.

    72 turluk yarış bugün TSİ 16.00'da başlayacak.

    Verstappen ülkesinde pole u kaptırmadı #1

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