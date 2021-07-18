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Verstappen ve Hamilton kaza yaptı
Formula 1'in Britanya ayağında Hamilton ve Verstappen'in araçları kaza yaptı. Kazanın ardından Verstappen yarış dışında kaldı.
- Haber Merkezi
- 18.07.2021 - 17:28
- Güncelleme : 18.07.2021 - 17:35
Formula 1 Britanya GP'sinin ilk turunda yarışseverleri korkutan bir kaza meydana geldi.
VERSTAPPEN BARİYERLERE ÇARPTI
Hamilton ve Verstappen çizgi yarışına girdiği sıralarda fren yapmakta geç kalan Britanyalı pilot, Verstappen'in aracını bariyerlere savurdu.
Bu korkunç kazada Verstappen yarış dışında kalırken, iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hamilton ve Verstappen'in kaza anı - İZLE
"ÇİZGİ BENDEYDİ"
Öte yandan Lewis Hamilton'un kaza anından hemen sonra "Max'ın aklından ne geçiyordu! Onun yanındaydım, çizgi bendeydi, tamamen üzerime kapandı." dediği televizyon yayınlarına yansıdı.