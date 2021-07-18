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    Verstappen ve Hamilton kaza yaptı

    Verstappen ve Hamilton kaza yaptı

    Formula 1'in Britanya ayağında Hamilton ve Verstappen'in araçları kaza yaptı. Kazanın ardından Verstappen yarış dışında kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 17:35
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    Formula 1 Britanya GP'sinin ilk turunda yarışseverleri korkutan bir kaza meydana geldi.

    VERSTAPPEN BARİYERLERE ÇARPTI

    Hamilton ve Verstappen çizgi yarışına girdiği sıralarda fren yapmakta geç kalan Britanyalı pilot, Verstappen'in aracını bariyerlere savurdu.

    Bu korkunç kazada Verstappen yarış dışında kalırken, iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Hamilton ve Verstappen'in kaza anı - İZLE

    Verstappen ve Hamilton kaza yaptı #1

    "ÇİZGİ BENDEYDİ"

    Öte yandan Lewis Hamilton'un kaza anından hemen sonra "Max'ın aklından ne geçiyordu! Onun yanındaydım, çizgi bendeydi, tamamen üzerime kapandı." dediği televizyon yayınlarına yansıdı.

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