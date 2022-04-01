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    Volkswagen Grubu'nda Porsche ve Audi ile Formula 1 planları

    Volkswagen Grubu, 2 markası ile beraber Formula 1'e girmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 14:01
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    Volkswagen Grubu'nda Porsche ve Audi ile Formula 1 planları

    Motorsporlarının zirvesi Formula 1, son dönemde gittikçe artan popülaritesinin karşılığını yarış ve takım talepleri ile beraber alıyor.

    Geçtiğimiz günlerde Las Vegas'ın 2023'ten itibaren Formula 1 takvimine ekleneceğini açıklanmıştı. F1 CEO'su Stefano Domenicali de yaptığı açıklamalarda çok fazla şehirden takvime eklenmek için talep aldıklarını, aynı zamanda birden fazla markadan da gride girmek için niyetli olduklarına dair izlenimler aldıklarını açıklamıştı.

    Uzun bir süredir Volkswagen Grubu'nun Formula 1'e girmek istediği iddia ediliyordu. Buna göre önümüzdeki yıllarla beraber araçlardaki değişiklikler Volkswagen Grubu'ndaki iki markanın ilgisini çekiyor: Audi ve Porsche

    MARKA DA SATIN ALINABİLİR

    İddiaya göre önümüzdeki hafta marka içerisinde üst düzey bir toplantı yapılacak ve buna göre yol haritası belirlenecek. Sıfırdan bir takım kurmak yerine halihazırda yer alan bir takımı satın alma veya bir takımla partnerlik kurma üzerine çalışmalar yapıldığı öne sürüldü.

    Business Insider'ın haberine göre Audi'nin McLaren'i satın alma girişimleri, Porsche'nin ise Red Bull ile uzun süreli bir partnerlik kurma girişimleri olacak.

    Volkswagen Grubu nda Porsche ve Audi ile Formula 1 planları #1


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