Vural Ak: Türkiye Grand Prix'i seyircili olacak

Formula 1 İstanbul Park İşletmecisi Vural Ak, Formula 1 İstanbul GP'nin seyircili olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Grand Prix'inin yeniden F1 programına dahil edilmesinin ardından bir müjde daha geldi.

Formula 1 İstanbul Park İşletmecisi Vural Ak, İstanbul'daki yarışların seyircili olacağını duyurdu.

BİLETLER 30 LİRA OLACAK

Vural Ak, yaptığı açıklamada, "Hastalıkta kötüye gidiş olmazsa İstanbul Grand Prix'i normal kapasitenin yarısıyla yani 100 bin seyirciyle yapılacak. Formula 1 İstanbul Grand Prix'inde bilet fiyatları günlük 30 TL olacak." ifadelerini kullandı.



