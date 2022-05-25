Petrol
111.4
0.64%
Euro
17.4556
0.92%
Dolar
16.3222
1.53%
Altın
973.32
0.73%
Borsa
2418
0.00%
Bitcoin
487.989
2.25%
BTXN Coin
13.18
-0.45%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Muhammed Salah Liverpool'dan ayrılmayacak

    Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, gelecek sezon takımda kalacağını söyledi.
    • 25.05.2022 - 21:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muhammed Salah Liverpool'dan ayrılmayacak

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile Real Madrid arasında 28 Mart Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynanacak.

    Karşılaşma öncesi Liverpool'un Mısır'lı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, basın toplantısı düzenledi.

    "Liverpool'da forma giyeceğimden eminim"

    Salah, gelecek sezon Liverpool'dan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

    Kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Salah, "Şu an sadece final maçına odaklandım. Ancak gelecek sezon Liverpool'da forma giyeceğimden eminim." ifadelerini kullandı.

    "Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyorum"

    Bu sezon ligde 23 golle üçüncü kez krallık yarışını zirvede tamamlayan 29 yaşındaki oyuncu, Real Madrid karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bizim için kritik bir hafta. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmak istiyorum. Kupayı, kaptanımız Jordan Henderson'ın elinde görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

    "Elimizden geleni yaptık ama olmadı"

    Toplantıda söz alan Henderson ise morallerinin iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu hafta iyi antrenman yaptık. Hafta sonu için şimdiden heyecanlıyız. Lig şampiyonluğu için elimizden geleni yaptık ama olmadı. Bizim için zor oldu ama takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu sezon şimdiden iki kupa kazandık ve bir tanesine daha ulaşmak için büyük bir şansa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

    AA'nın aktardığına göre son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan Liverpool, Manchester City'nin son maçını kazanmasıyla ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Liverpool, bu sezon İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nda ise mutlu sona ulaşmıştı.

    Muhammed Salah Liverpool dan ayrılmayacak #1


    İlginizi Çekebilir

    TFF, transfer dönemi tarihlerini duyurdu
    Futbol

    TFF, transfer dönemi tarihlerini duyurdu

    Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti
    Gündem

    Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir