Beşiktaş beraberliğinin ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Keşke böyle bir olayı yaşamasaydık ama deliye de deli denmez" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

3-0 geriye düştüğü maçta beklenmeyen bir geri dönüş yapan Adana Demirspor 3 gol atarak sahadan beraberlikle ayrıldı.

78. dakikada attığı golle skoru 3-2’ye getiren Mario Balotelli, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gelip Sergen Yalçın'a hareket yaptı. Bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Balotelli'nin hareketi tribünden büyük tepki gördü.

"BU OLAY KEŞKE YAŞANMASAYDI"

Karşılaşmanın ardından gerçekleşen olaya değinen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tabi burada Balotelli ve Sergen olayı yaşandı keşke yaşanmasaydı. Ama Sergen'in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli'nin bu akşam yaptığı da doğru değildi.

"DELİYE DELİ DENMEZ"

Ben soyunma odasında bunu ona söyledim. Tabi birileri muhakkak doldurmuş işte bu hoca senin için böyle dedikleri için reaksiyon gösterdi. Bir deliye deli denmez yani, denmemesi lazım. Keşke yaşanmasaydı çünkü Beşiktaş ve Adana kardeş takım. Bunlar yaşanmasaydı daha doğru olurdu ama yaşandı yapacak bir şey yok. Her iki taraf da bu konuda daha duyarlı olursa iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

Murat Sancak: Keşke bu olay yaşanmasaydı ama deliye de deli denmez VİDEO