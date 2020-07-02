Muslera ayağı alçılı halde idmana çıktı

En Son Haber

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak sezonu kapatan sarı kırmızılı takımın kaptanı, ayağında alçıyla bugün yapılan antrenmana katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Tesislerde taraftarı heyecanlandıran bir an yaşandı.

MUSLERA ANTRENMANDA

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak sezonu kapatan, 6-8 ay arası sahalardan uzak kalacak olan sarı kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması yaptı.

FALCAO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılırken, Radamel Falcao, salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.