Mustafa Cengiz: Aranızda küfür etmeyen varsa Arda'yı yargılasın

Mustafa Cengiz Arda Turan'ın PFDK tarafından ceza almasını eleştirdi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından, Arda Turan'ın soyunma odasındaki görüntülerine ceza gelmişti.

Mustafa Cengiz, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe derbisinin ardından futbolcuları Arda Turan'a verdiği cezayla ilgili konuştu.

Arda'ya verilen cezayı eleştiren Cengiz,"Orada gözlemci, temsilci yok. Arda Turan da bunu yayınlamamış. Daha önce bir Beşiktaş olayı var böyle, ceza verilmedi.

"KESER DÖNER SAP DÖNER"

Bunu hukuk kurulu sevk ediyor. Çok acı arkadaşlar. Dikkat edin arkadaşlar, gün olur keser döner, sap döner, hesap da size döner. Bunu yapmayın. TFF'den Arda'yı sevk etmemesini beklerdim.





"ARANIZDA KÜFÜR ETMEYEN VARSA ARDA'YI YARGILASIN"

Arda yanlış doğru, o adrenalin, gerginlik içinde bir şeyler diyebilir. Ben bunu tasvip etmiyorum, Arda da etmiyor. Aranızda hiç küfretmeyen insan var mı? Aranızda küfür etmeyen biri varsa, Arda'yı yargılasın.

Bunu hukuk kuruluna da TFF'ye de söylüyorum. Fakat özel bir şeyi siz neden genele teşmil ediyorsunuz.

Ayıptır kardeşim, yaptığınız ayıp ötesi. Yapmayın, böyle hukukçuluk olmaz, böyle TFF yönetilmez. Verin bana cezayı." ifadelerini kullandı.

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