Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'yi hep yenersek bu işin tadı olmaz

Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'yi hep yenersek bu işin tadı olmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe derbisi sonrası açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ile ilgili açıklamada bulundu.

Aralarında dostluk olduğunu belirten Cengiz yaptığı açıklamada,"Ali bey arkadaşımız, kimseyle kişisel bir sorunumuz yok, düşmanınız değil. Ne Ali bey, ne Veli bey. Bu kültürü getirmek lazım.

Ülkemiz zor durumda, gerginlikler var, virüsün getirdiği sıkıntılar var. Yöneticiler konuşurken ağzından çıkan sözlere de dikkat etmeli. Taraftarları, maçı gerecek laflar etmemeli.

"FENERBAHÇE'Yİ HEP YENERSEK BU İŞİN TADI KALMAZ"

Genel olarak, kendim için de söylüyorum. Her kulübe büyük saygım var, o kulüpler olmazsa biz de olmayız. Biz sahada mücadele ederiz, ama yeneriz, ama yeniliriz.

Dikkatli olmamız lazım, edeceğimiz yanlış bir laf bir delikanlıyı kışkırtabilir. Kışkırtmayalım, dost olalım. İnşallah Fenerbahçe'yi hep yeneriz ama sonsuza kadar da yenersek bu işin tadı olmaz." dedi.