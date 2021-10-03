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    Mustafa Muhammed: Tek düşüncemiz 3 puanı almaktı

    Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından maçı değerlendiren Mustafa Muhammed, "Bugün tek düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı. iyi bir sonuç aldık" ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 03.10.2021 - 22:22
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    Mustafa Muhammed: Tek düşüncemiz 3 puanı almaktı

    Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray, Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

    Karşılaşmada iki gol atarak maça damga vuran Mustafa Muhammed maç sonu açıklamalarda bulundu.

    "İKİ GOL ATTIM AMA KAZANMAK DAHA ÖNEMLİYDİ"

    Kazandıkları için sevinçli olduğunu aktaran Muhammed, "Hocamıza çok teşekkürler bana şans verdiği için. Bugün iki gol attım ama kazanmak daha önemli. Takım arkadaşlarıma da teşekkürler, bugün tek düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı. iyi bir sonuç aldık" dedi.

    Mustafa Muhammed: Tek düşüncemiz 3 puanı almaktı #1

    "ALLAH'A ŞÜKÜR GOLLERİMLE GERİ DÖNDÜM"

    Golleriyle geri döndüğünü belirten forvet oyuncusu, "Uzun süre gol atamamak beni daha da hırslandırıyor. Daha çok çalıştım, çabaladım ve hocalarım da yardım etti. Allah'a şükür ediyorum, hocalar fazlasıyla yardım ediyor ve ben de bu sayede gollerimle geri döndüm" diye konuştu.

    Mustafa Muhammed: Tek düşüncemiz 3 puanı almaktı #2

    Mustafa Muhammed: Tek düşüncemiz 3 puanı almaktı #3

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