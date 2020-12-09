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    Mustafa Şentop: Her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum

    Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından, Başakşehir maçında yaşanan ırkçı olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.12.2020 - 02:24
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    Mustafa Şentop: Her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop Twitter hesabından, PSG - Başakşehir maçında 4. hakemin, Webo'ya karşı ırkçı söylemini eleştirdi.

    "HER ALANDA BU AYRIMCILIĞI LANETLİYORUM"

    Şentop olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yönelik, maçın 4. Hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu’nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

    Mustafa Şentop: Her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum #1

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