NBA'de Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i 127-104 yendi

NBA'in 2021-22 sezonunun açılış maçında son şampiyon Milwaukee Bucks, Kevin Durant'lı Brooklyn Nets'i 127-104 yendi.

NBA'de 2021-22 sezonu başladı.

Kevin Durant, James Harden gibi yıldızlar kadrosuna sahip Brooklyn Nets ile Yannis Adetokunbo'lu son şampiyon Milwaukee Bucks karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen karşılaşmada son şampiyon Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i 127-104'lük skorla yendi.

ANTETOKOUNMPO 32 SAYI İLE HARİKA BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Geçen sezona damga vuran Giannis Antetokounmpo, galibiyeti 32 sayı, 14 ribaund ve 7 asistle tamamlayarak Bucks'ın liderliğini üstlendi. Khris Middleton 20 sayı ve 9 ribaund daha üretirken, Grayson Allen 10 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile ikinci yarıda Jrue Holiday'in kaybının üstesinden gelmeye yardımcı oldu.

Brooklyn'de Durant ve Harden'ın 52 sayı, 19 ribaund ve 12 asist ile sergilediği performans kazanmaya yeterli olmadı.