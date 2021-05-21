Necip Uysal evlendi

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile hayatını birleştirdi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle düğün heyecanı yaşandı.

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile hayatını birleştirdi.

NECİP UYSAL'IN MUTLU GÜNÜ

Düğün töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de bulundu.

Çebi, nikahta kısa bir konuşma da gerçekleştirdi. Takım arkadaşları ve çok sayıda futbolcu, Necip Uysal'ın mutlu gününde yanında oldu.

6 ASİST YAPARAK EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ

Beşiktaş'ın bu sezonki başarılarında önemli rol oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 6 asist yaparak kariyer sezonunu yaşadı.

Necip Uysal kariyerinde 4 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası olmak üzere 7 kupa kazanmayı başardı.