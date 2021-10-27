New York Knicks, Philadelphia 76ers'i 112-99 yendi

Evinde Philadelphia 76ers'i ağırlayan New York Knicks, rakibini 112-99 mağlup etti.

NBA'in birbirinden heyecanlı maçlar arasına New York Knicks ve Philadelphia 76ers'in mücadelesi de eklendi.

Knicks evinde Philadelphia'yı ağırladı. Yüksek tempoda başlayan karşılaşmada Knicks'in hocası Tom Thibodeau'nun hakeme bağırmasıyla maçta kısa süreli gergin anlar yaşandı.

FURKAN KORKMAZ 3 RİBAUND, 3 ASİST VE 9 SAYIYLA OYNADI

Son çeyreğe doğru mücadelede ağırlığını koyan Knicks, 112-99 kazanarak taraftarlarına iyi bir galibiyet sundu.

Karşılaşmada Kemba Walker, 3 ribaund, 5 asist ve 19 sayıyla maçın yıldızı olurken, Evan Fournier de, 2 ribaund, 4 asist ve 18 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Philadelphia da ise Tobias Harris 9 ribaund, 9 asist ve 23 sayıyla oynarken, milli sporcumuz Furkan Korkmaz da 3 ribaund, 3 asist ve 9 sayıyla destekte bulundu.



