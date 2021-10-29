Euro
11.1378
-0.09%
Dolar
9.5277
0%
Altın
551.33
0.06%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
587.354
4.73%
BTXN Coin
24.07
-0.12%
12ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 12 C
    Newcastle United Hazard'ı da listeye aldı

    Newcastle United Hazard'ı da listeye aldı

    Prens Selman'ın satın almasından sonra transferde hız kazanan Newcastle United'ın, Real Madrid'de aradığı çıkışı yakalayamayan Eden Hazard'ı da kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 03:34
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 03:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyumun, İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Newcastle United'ı 300 milyon euroya satın alması, futbol camiasında büyük yankı oluşturmuştu.

    Satın alma işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından taraftarlar meydanlarda kutlamalar yaparken, Prens Selman üst seviyede kulüplerden biri olmak istediklerinin mesajını transfer çalışmalarıyla vermişti.

    Newcastle United Hazard ı da listeye aldı #1

    NEWCASTLE, HAZARD'I DA KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

    Newcastle'ın yeni ortaklarından biri olan Amanda Stavele'nin Manchester City, Manchester United ve PSG seviyesine çıkmak için çalışmalara başladıklarını söylemesi üzerine gözler bu kulüplerin oyuncularına çevrildi.

    Transfer bütçesine astronomik rakam ayıran siyah beyazlı ekip, Manchester United'ın Donny van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard ve Eric Bailly'i satın almak istemelerinin ardından Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eden Hazard'ı da kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

    Newcastle United Hazard ı da listeye aldı #2

    BELÇİKALI YILDIZIN SEZON SONU AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Madrid'de beklenen performansı sergileyemeyen Hazard'ın Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

    Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak isteyen Newcastle'ın bu transferde ligdeki rakibi Chelsela ile rekabete gireceği vurgulandı.

    Newcastle United Hazard ı da listeye aldı #3

    HAZARD, REAL MADRİD'E 115 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

    2019-2020 sezonu başında Ronaldo'nun yerini doldurmak isteyen Madrid; Hazard'ı, Chelsea'ye 115 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

    Sezon sonu İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hazard, La Liga'da çıktığı 53 maçta 5 gol atarak, 9 asist yaptı.

    Newcastle United Hazard ı da listeye aldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir