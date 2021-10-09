Euro
10.3829
1.05%
Dolar
8.9684
1.05%
Altın
505.81
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
490.193
1.40%
EXEN Coin
21.98
5.92%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
    Newcastle United'a yeni sezonda 1.5 milyar Euro'ya yakın yatırım yapacak

    Newcastle United'a yeni sezonda 1.5 milyar Euro'ya yakın yatırım yapacak

    İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ı satın alan Prens Selman'ın gelecek sezon için belirlenen transfer bütçesinin 1.5 milyar Euro'ya yakın olduğu söylendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2021 - 05:35
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyumun, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı 300 milyon euroya satın alması futbol camiasında ses getirmişti.

    Satın alındıktan sonra Newcastle United'da birçok kulüp politikasında değişikliğe gidilirken, yeni sezon çalışmalarına da hızlı başlandı.

    Newcastle United a yeni sezonda 1.5 milyar Euro ya yakın yatırım yapacak #1

    Newcastle United'ı satın alan yeni ortaklardan Amanda Stavele yaptığı açıklamada kulüp yönetimiyle ilgili politikalarını anlattı.

    "MANCHESTER CITY VE PSG GİBİ OLACAĞIZ"

    Staveley, "Büyük yatırımlar tarafından yönetilen Manchester City - PSG gibi kulüplerin seviyesine çıkmaya çalışacağız. Elbette kupa kazanma konusunda en az Manchester City ve PSG ile aynı hırsta olacağız ama bunun biraz zaman alacağını söylemeliyim. 5-10 yıl içerisinde Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyeceğiz. Bu büyük satın almayla kulübün dönüşümü gerçekleşecek. Kupalar için yatırım, zaman, doğru ekip çok önemli" ifadelerini kullandı.

    Newcastle United a yeni sezonda 1.5 milyar Euro ya yakın yatırım yapacak #2

    Ayrıca Prens Selman'ın Newcastle United'ı satın almasının ardından gelecek sezon için belirlenen transfer bütçesi de netleşmeye başladı.

    İngiliz ekibinin 2022-2023 sezonu için Siyah-Beyazlı takıma 1.5 milyar Euro'ya yakın yatırım yapması bekleniyor.

    Newcastle United a yeni sezonda 1.5 milyar Euro ya yakın yatırım yapacak #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir