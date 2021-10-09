Newcastle United'a yeni sezonda 1.5 milyar Euro'ya yakın yatırım yapacak

Newcastle United'a yeni sezonda 1.5 milyar Euro'ya yakın yatırım yapacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'ı satın alan Prens Selman'ın gelecek sezon için belirlenen transfer bütçesinin 1.5 milyar Euro'ya yakın olduğu söylendi.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'a bağlı bir konsorsiyumun, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı 300 milyon euroya satın alması futbol camiasında ses getirmişti.

Satın alındıktan sonra Newcastle United'da birçok kulüp politikasında değişikliğe gidilirken, yeni sezon çalışmalarına da hızlı başlandı.

Newcastle United'ı satın alan yeni ortaklardan Amanda Stavele yaptığı açıklamada kulüp yönetimiyle ilgili politikalarını anlattı.

"MANCHESTER CITY VE PSG GİBİ OLACAĞIZ"

Staveley, "Büyük yatırımlar tarafından yönetilen Manchester City - PSG gibi kulüplerin seviyesine çıkmaya çalışacağız. Elbette kupa kazanma konusunda en az Manchester City ve PSG ile aynı hırsta olacağız ama bunun biraz zaman alacağını söylemeliyim. 5-10 yıl içerisinde Premier Lig şampiyonluğunu hedefleyeceğiz. Bu büyük satın almayla kulübün dönüşümü gerçekleşecek. Kupalar için yatırım, zaman, doğru ekip çok önemli" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Prens Selman'ın Newcastle United'ı satın almasının ardından gelecek sezon için belirlenen transfer bütçesi de netleşmeye başladı.

İngiliz ekibinin 2022-2023 sezonu için Siyah-Beyazlı takıma 1.5 milyar Euro'ya yakın yatırım yapması bekleniyor.